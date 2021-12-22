İhlas Haber Ajansı

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Batman'da şantiye ekipleri köyde mahsur kalan cenaze için seferber oldu

Batman’ın Sason ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekipleri, 20 kilometrelik yolu 2 saatte açarak cenazeyi mezarlığa ulaştırdı.


Sason ilçesine bağlı Dağçatı köyü Suarkı mezrasında vefat eden Salih Şahin'in akrabaları, kar yağışı nedeniyle cenazeyi mezarlığa ulaştıramayınca İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Durumdan haberdar edilen Kaymakam Murat Mete, ekipleri köye yönlendirdi. Ekipler, 20 kilometrelik yolu 2 saate açarak cenazenin defin edilmesini sağladı.

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