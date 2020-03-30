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Batman'da satışa hazır 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Batman’da satışa hazır vaziyette 1 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman'da satışa hazır vaziyette 1 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik olarak çalışma başlattı. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda ağırlığı 1 kilo 700 gram olan satışa hazır vaziyette 265 paket esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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