İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Batman’da düzenlenen operasyonda, metruk binada satışa hazır hale getirilmiş 80 paket esrar maddesi ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen operasyonda, metruk binada satışa hazır hale getirilmiş 80 paket esrar maddesi ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından metruk binada satışa hazır hale getirilmiş 80 paket uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerimizin ilimizde uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 2 metruk binada yapılan aramalarda 80 paket daralı ağırlığı 515 gram esrar maddesi ve gazete kağıdına sarılı 250 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.