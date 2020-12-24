Batman'da şehit Eren Bülbül ve Yasin Börü adına lavanta bahçesi açıldı

Batman Üniversitesi kampüsünde 3 ayrı noktada toplam 20 bin lavanta fidanı dikildi. Programda konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Durmuş Aydın, şehitler anısına 20 bin lavanta fidanını toprakla buluşturacağını söyledi. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş, "Adlarına ağıtlar yakılan 15'likler dediğimiz şehitlerimiz. 2 tane civan 2 tane vatan evladı. Birisi Türkiye'nin kuzeyinde Trabzon'da birisi de Türkiye'nin güneydoğusunda Diyarbakır'da ben birine kuzey yıldızı, diğerine güney yıldızı diyorum. Türkiye'nin öz evlatları. Türkiye'yi birleştiren, Türkiye'nin Türkiye olduğunu hatırlatan yiğitlerimiz. Yasin evladımız bölgenin uyanışına vesile oldu. Vahşet içinde şehit edildi. Öyle bir şekilde şehit edildi ki annesi tanıyamaz hale geldi. 15 yaşındaki bir civandı. Eren Bülbül de aynı şekilde 15 yaşında bir delikanlı. O da teröristlerin yerini göstermek için, yardım etmek için şehit ediliyor. Çok kıymetli bizim için. Unutmamak gerekiyor. Bu 15'likler sayesinde biz vatan olduk. Topraklar bunların kanlarıyla sulanarak bize vatan oluyor. Allah bizim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Peygamber efendimize hakaret eden bir derginin editörü Türkiye'ye bir konferans için davet ediliyor. Şiddetle kınıyorum. Bizim inancımıza göre hak peygamberlerini peygamber olarak kabul ediyoruz. Buradan onları kim davet ettiyse Türkiye'yi kim karıştırmak istiyorsa şiddetle kınıyorum" dedi.

Hüda-Par Batman İl Başkanı Davut Şahin ise bugün 20 bin lavanta fidanı dikeceklerini belirtti. Şahin, "Böylelikle şehitlerimizin hatıralarını hep gündemde tutmaya sahiplenmeye çalışıyoruz. Şehitler bu toprakların vazgeçilmez unsurlarıdır. Dolayısıyla bizlere de düşen onların hatıralarına sahip çıkmak. Onların yolunu sürdürmek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından lavanta fidanları dikimi gerçekleştirildi.