Batman'da şehit öğretmenler için 3 dilde mevlit okutuldu

Batman'ın Sason ilçesinde terör saldırılarında şehit düşen ve Türkiye genelindeki tüm öğretmenler için Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutulup dualar edildi.

Sason ilçesinde geçmişten bugüne kadar Türkiye genelinde düzenlenen çeşitli terör saldırılarında katledilen öğretmenler için ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programında ilk olarak Sason İmam hatip Anadolu Lisesinde Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu. Ardından şehit yakınları ile birlikte ilçede bulunan şehit öğretmenlerin kabirlerini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt ve beraberinde bulunan okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler, orada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okuyarak şehit öğretmenlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Düzenlenen programda konuşan Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, terör örgütü PKK ve hain uzantılarının geçmişte olduğu gibi halen masum vatandaşları ve görevleri başında olan öğretmenleri hedef alarak katletmeye devam ettiğini söyledi. Bozkurt, “Öğretmenler Günü münasebetiyle bizler, ilçedeki eğitimcilerimiz ve şehit ailelerimiz ile birlikte ilçedeki şehit öğretmenlerimizin kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okutarak dualar ettik. Ardından ilçemizdeki İmam hatip lisesinde 3 dilde mevlidi şerif okutarak Türkiye genelindeki tüm şehit öğretmenlerimizi andık" dedi.

"En son bilindiği gibi Gaziantep ilimizin Karkamış ilçesinde teröristlerin düzenlediği hain saldırıda Ayşe öğretmenimiz şehit oldu" diyen Bozkurt, "PKK'nın hain yüzünü bir kez daha burada da gördük. Maalesef teröristlerin tek hedefi askerlerimiz, polislerimiz ve diğer güvenlik güçlerimizin olmadığını, sivillerimiz ile beraber aynı şekilde eğitim camiasını ve öğretmenlerimizi de hedef aldığını görüyoruz. Terör örgütü PKK, her fırsatta çirkin yüzünü göstermeye devam ediyor. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Düzenlenen programın ardından katılımcılara şeker ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.