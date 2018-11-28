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Batman'da şehit olan polis memuru törenle uğurlandı

Batman’da eve düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Birol Öztekin, emniyet müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Diyarbakır’a gönderildi.

Batman'da eve düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Birol Öztekin, emniyet müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderildi.


Hilal Mahallesi'nde polislerin eve düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada TEM Şube Müdürlüğünde görevi Birol Öztekin (49), ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu. Operasyonda 1 terörist ise etkisiz hale getirilmişti. Şehit polis memuru Birol Öztekin için sabah saatlerinde emniyet müdürlüğü bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Batman Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, şehidin ailesi ve meslektaşları katıldı. Yaklaşık 4 yıldır Batman'da görev yapan 3 çocuk babası Öztekin için meslektaşları gözyaşı döktü.


Özgeçmişi okunan şehit Öztekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına konularak dualarla memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

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