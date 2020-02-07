Batman'da şehitler için helva dağıtıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanlığınca, İdlib ve Van'da şehit olan güvenlik güçleri ile ölen sivil vatandaşlar için helva dağıtılıp dua okundu.

Batman merkez Turgut Özal Bulvarı'nda şehitler ve çığ faciasında ölen vatandaşlar için, Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı İsa Çakmak, gazi ve şehit yakınlarının katılımıyla helva dağıtıldı. Vatandaşlara helva dağıtan Vali Şahin, "Tüm Batmanlılar olarak İdlib'deki şehitlerimiz için İstanbul'da uçak kazasında vefat eden vatandaşlarımızdan ve Van'daki çığ felaketinde şehit olan kamu görevlilerimiz, vefat eden sivil vatandaşlarımız ile Elazığ'daki deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımızın acıları tüm Batmanlıların yüreğinde kor bir ateş gibi yanıyor. O yüzden de bu cenazelerin hepsi bizim cenazelerimizdir, o yüzden de burada kendi cenazelerimiz olarak gördüğümüz son kayıplarımız için helva dağıtıyoruz. Allah yeni acılar göstermesin, Allah milletimizi memleketimizi her türlü felaketten, afetten muhafaza etsin” dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar ise "İdlib ve Van'da şehit olan askerlerimiz için, korucu ve vatandaşlarımız için onları anmak istedik. Ankara'nın, Yozgat'ın, Manisa'nın şehidi Batmanlıların da şehididir, Nevşehir, Rizeli, İskenderun şehidine ne kadar saygı duyuyorsa Batmanlılar da o kadar sahip çıkıyor ve saygı duyuyor. Şehitlerimiz için helva dağıtıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitler için helva dağıtılıp dualar okundu.