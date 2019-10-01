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Batman'da şehitler için mevlit okutulacak

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) tarafından Gercüş ilçesi kırsalında geçtiğimiz yıl teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu şehit olan 8 asker için mevlit okutulacak.


Batman'ın Gercüş ilçe kırsalında 4 Ekim 2018'de zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 asker şehit olmuştu. BAŞGAD, olayın yıl dönümü dolayısıyla şehit askerler için mevlit programı düzenleyeceğini açıkladı. BAŞGAD Başkanı Şeyhmus Özcan, "Milletimizin birlik ve bütünlüğünün korunması ve ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması uğruna canlarını feda eden 8 kahraman askerimizin şehadetlerinin 1'inci yıl dönümü anısına tüm aziz şehitlerimizin ruhlarına Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak olan programımızda mevlit okutulacak. Etkinlik, 4 Ekim 2019 cuma namazı sonrası saat 14.00'da yapılacaktır" dedi.

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