Batman'da Sevek mesire alanı gençlere iş kapısı araladı

Batman'ın Sason ilçesinde huzurun sağlanmasının ardından Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) destekleriyle oluşturulan Sevek mesire alanı yüzlerce gence iş kapısı araladı.

Sason'da Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Dicle Kalkınma Ajansına teklif edilen ve ajans tarafından yapımı uygun görülen Sevek Doğa Turizmi Projesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Batman ve bölge illerden Sevek mesire alanına gelen vatandaşlar, piknik yaparak aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmeye başladı. İlçede yaşayan vatandaşlar tarafından mesire alanında açılan yeme içme işletmeleri ise yüzden fazla gence yeni iş kapısı oldu.

Mesire alanında kardeşleriyle beraber üç işletme açtıklarını belirten Zeki Avcı, “DİKA ve kaymakamlık tarafından 4 yıl önce burada çeşitli düzenlemelerin yapılacağının söylenmesiyle bize ait olan toprakları mesire alanına hibe ettik. Burada yapılan çalışmaların bitmesiyle ben, ağabeyim ve kardeşlerim 6 ay önce burada kendi bahçelerimizde 3 işletmeyi halkımıza açtık. Batman ve çevre illerden buraya gelen vatandaşlar serin bir ortamda piknik yapma fırsatı buluyor. Gayet buradan mutlu ayrılıyorlar. İlçemize, vatandaşlarımıza bir katkımız olursa bu bizleri sevindiriyor. Batman'da sıcaklık 45 dereceyi bulurken, burası 35 derecelerdedir. Buraya gelen vatandaşlar serin ve yeşil bir ortamda piknik yapıyor. Özelikle ilkbaharda burası daha güzel oluyor. İlkbaharda şelalelerimiz akıyor. Yaz aylarında akan suyun bir bölümünü sulama kanallarına aktarıyoruz. Şu anda 10 işletme burada faaliyet göstermektedir. İnşallah daha fazla işletme açılarak ilçeye katkısı daha fazla olur” dedi.