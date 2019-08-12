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Batman'da sıcaktan bunalan vatandaşlar göletlere akın etti

Batman’ın Sason ilçesinde, 45 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan vatandaşlar göletlere girerek serinlemeye çalışıyor.

Batman'ın Sason ilçesinde, 45 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan vatandaşlar göletlere girerek serinlemeye çalışıyor.


Sason'da vatandaşlar, doğal güzellikleri olan Sevek mesire alanı ve Dereköy deresine akın etti. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Dereköy'de bulunan mesire alanındaki içilebilir doğal akarsuyun oluşturduğu soğuk göletlerde yüzerek serinlemeye çalıştı.


Doğal ortamda serinlemenin keyfini yaşadıklarını belirten vatandaşlardan Erdal Çetinbaş, "Yüzdüğümüz alan doğal akarsudan oluşuyor. İçilebilir doğal suda yüzmenin keyfini yaşıyoruz. Daha önce terörden dolayı buralara gelemiyorduk. Buralar terörden temizlendiği için doğanın keyfini yaşıyoruz" dedi.

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