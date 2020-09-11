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Batman'da şiddetli rüzgar nedeni ile kopan ağaç, aracın üzerine devrildi

Batman kent merkezinde şiddetli rüzgar nedeniyle kopan ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.


Bahçelievler Mahallesi Atatürk Parkında bulunan bazı ağaçlar aşırı rüzgardan dolayı devrilerek araçların üzerine savruldu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye trafik polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

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