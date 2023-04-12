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Batman'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu

Batman’ın Sason ilçesinde gök gürültüsü ile birlikte etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu.

Batman'ın Sason ilçesinde gök gürültüsü ile birlikte etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu.


Meteoroloji, Batman, Siirt, Diyarbakır ve bazı çevre illerde beklenen kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarmıştı. Beklenen yağış, Batman'ın Sason ilçesinde etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren Sason ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü.


Yoğun gök gürültüsü ile birlikte ilçeyi adeta karanlığa çeviren yoğun yağışın ardından meydana gelen sel ve akabinde meydana gelen heyelan nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açma çalışmaları başlatan özel idare ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açtı.

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