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Batman'da şiddetli yağmur yolları göle çevirdi

Batman’da kuvvetli sağanak yağış nedeni ile yollar göle döndü.

Batman'da kuvvetli sağanak yağış nedeni ile yollar göle döndü.


Sağanak yağışın etkili olduğu Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi'nde su seviyesi yarım metreyi aştı. Caddede araçlar güçlükle ilerlerken mahalle sakinleri, yetkilileri uyarmalarına rağmen bölgede çalışma yapılmadığını savundu. Mahalle sakinleri, "Uzun zamandır yetkililere bildiriyoruz. Bu mahallenin altyapısı kaldırmıyor. Ama hiç kimse bir şey yapmıyor. Yağmur yağdığında mahalleli mahsur kalıyor. Yetkililere sesleniyoruz, bu sorunu çözsünler. Bütün eşyalarımız sular altında kalıyor, mağduruz. Yetkililere buradan sesleniyoruz, lütfen bize yardımcı olsunlar" dedi.

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