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Batman'da silah kaçakçısı yakalandı

Batman’da Kalaşnikof marka tüfeği kaçak yollardan temin edip satmak isteyen bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

Batman'da Kalaşnikof marka tüfeği kaçak yollardan temin edip satmak isteyen bir kişi jandarma tarafından yakalandı.


Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında yapılan çalışmalarda şüpheli bir şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği Kalaşnikof marka tüfeği ve mühimmatı satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi. Şüpheli şahsın takibe alınması sonucunda yapılan aramada 1 adet Kalaşnikof marka tüfek, bu tüfeğe ait 2 şarjör ve 258 adet 7,62 milimetre fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs jandarmadaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

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