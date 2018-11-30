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Batman'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Batman’ın Demirbilek ve Çayüstü köyleri kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda kayaların arasına gizlenmiş 6 uzun namlulu silah ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Batman'ın Demirbilek ve Çayüstü köyleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayaların arasına gizlenmiş 6 uzun namlulu silah ve çok sayıda mühimmat bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Demirbilek ve Çayüstü köyleri kırsalında yapılan operasyonda tespit edilen 3 sığınak içerisinde yapılan kontrolde toprak altına gizlenmiş 6 adet AK-47 Kaleşnikof, 13 şarjör ve bin 697 fişek bulundu. Bölgede operasyon sürüyor.

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