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Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Batman’da iki grup arasında yaşan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Batman'da iki grup arasında yaşan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Olay, merkez Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Selman Ak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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