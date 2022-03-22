Batman'da soğuk havalar etkisini sürdürünce vatandaşlar kelle paçaya yöneldi

Batman'da havaların soğuk seyrettiği son günlerde hastalıklara karşı dirençli olmak isteyen vatandaşlar, çözümü doğal şifa deposu olarak bilinen sakatat çorbalarında buluyor.

Hastalıklar için çözümü doğal yollarda arayan vatandaşların ilk tercihi özenle hazırlanan sakatat çorbaları oluyor. Kış aylarının vazgeçilmezlerinden birisi olan kelle paça çorbası ve işkembe çorbası, birçok hastalığa karşı direnç sağlıyor. Diyetisyen Kübra Akın da özellikle kelle paça çorbasında ve kemik suyunda bulunan kalsiyum ve magnezyumun kemikler için çok faydalı olduğunu dile getirdi.

"Bağışıklığımız için kelle paça çorbası çok önemli”

İçerisindeki sarımsak, sirke ve paçanın besin değerleri göz önünde bulundurulduğunda bu çorbanın kış mevsiminde veya mevsim geçişlerinde tüketilebileceğini belirten Akın, “Bağışıklığımızı güçlü tutmak için tüketebiliriz. Kelle paça, kemik suyu ve paça bunlar toplum olarak fazlasıyla tükettiğimiz ve sevdiğimiz yemek grubu. Tabii ki faydaları bizim için çok önemli. Özellikle kelle paçada ve kemik suyunda bulunan kalsiyum ve magnezyum kemiklerimiz için çok faydalı. Kemik kırıklarında, kemik gelişmelerinde çok önemli bir yer tutuyor. Yaşlılarda ve çocuklarda özellikle tüketilmesi çok önemli. Bunun dışında içeriğindeki kolajen sayesinde saç, tırnak, deri için çok ciddi bir fayda sağlamakta. Ayrıca mevsim olarak hala kış mevsiminden çıkamadık. Bağışıklığımız için de kelle paça çorbası çok önemli” dedi.

“Diyet yapanlar kelle paçanın yanına salata tüketmeliler”

Kelle paça çorbalarının kalori değerlerinin çok fazla olduğunu söyleyen ve özellikle diyet yapanların kelle paça çorbasını tüketirken yanında salata ve çiğ sebze tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Akın, “Kalori olarak fazla kalori içerdiği için diyet yapanlar özellikle dikkat etmeliler. Çok sık tercih etmemeliler. Ya da kelle paça çorbası tüketirken yanında ekmek ya da başka bir şey tüketmemeliler. Yanına çiğ sebze salata tercih edebiliriz” diye konuştu.

Batman'da restoran işleten kelle paça ustası Seyithan Altun ise son zamanlarda havaların soğumasıyla beraber kelle paça çorbasına rağbetin arttığını dile getirdi. Altun, “Kelle paça çorbası genellikle soğuk havalarda gider. Son zamanlarda havaların soğumasıyla beraber paçaya rağbet arttı. Sağlık açısından paça iyidir. Doktorlar da tavsiye ediyor. Soğuk algınlığı olsun, grip olsun, kemiklerde kırık çıkık mesela bunlar için de doktorlar paça öneriyor. Onun için millet rağbet gösteriyor paçaya” ifadelerini kullandı.