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Batman'da sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturulacak

Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Vali Hulusi Şahin, barınaktaki hayvanlar için doğal bir yaşam alanı oluşturulması için talimat verdi.


Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulunan Vali Şahin'e Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Özkan ve Ali Osman Bilgili, belediye birim müdürleri ve belediye teknik personeli eşlik etti. Sokak hayvanlarının ameliyat, tedavi, bakım ve kısırlaştırma gibi işlemlerinin yapıldığı Belediye Hayvan Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini gezen Vali Şahin idari bina, ameliyathane, rehabilite ve bakım odalarının yer alacağı Belediye Hayvan Barınağı Projesini inceledi. Belediye Hayvan Barınağında tedavi ve bakımları yapılan sokak hayvanlarının yaşayabileceği doğal bir ortam oluşturulması için talimat veren Vali Şahin, oluşturulacak doğal yaşam alanında sokak hayvanlarının gerekli beslenme ve bakımlarının yapılarak daha güvenli bir ortamda yaşama imkanına sahip olacaklarını belirtti.

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