Batman'da sokak röportajında tehditler savuran şahıs serbest bırakıldı

Batman'da sosyal medyada yayınlanan sokak röportajında muhalefete yönelik tehditleriyle gündem olan ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Batman'da sokak röportajında, “Ben o köpeklere oy vermem, ateistlere vermem, kafirlere vermem. Dinsizlere vermem. Biz devletçiyiz. Devleti de savunuyoruz. Köpeklere oy vermeyiz. Onları destekleyen de onlar gibi kafirdirler. Bunlar Kur'an-ı Kerim'e düşmandırlar. Dine düşmandırlar. Nerede ekonomi kötü. Erdoğan'a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız” şeklindeki sözlerinin ardından gözaltına alınan İsmail Cevher Kasımoğlu, Batman Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.