Batman'da sonbahar yaprakları süpürülmeyecek

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Batman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sonbaharın ortaya çıkardığı renk cümbüşünü doya doya yaşamak, vatandaşların fotoğraf çekmelerine fırsat tanımak ve doğayla bütünleştirmek için sonbaharın döktüğü yaprakları kısa bir süre için toplamama kararı aldı. Yetkililer, ağaç dallarından sararıp düşen yaprakları toplamama kararının alındığını ama rutin temizlik işlerinin aralıksız sürdürüldüğüne dikkat çekti.