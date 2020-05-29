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Batman'da sosyal mesafeli cuma namazı

Batman’da korona virüs salgını nedeni ile ibadete kapatılan camiler, yeniden açıldı.

Batman'da korona virüs salgını nedeni ile ibadete kapatılan camiler, yeniden açıldı. Namaz kılınacak alanları dolduran vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazını eda etti.


Korona virüs pandemisi ile birlikte bulaş riskini ortadan kaldırmak için ara verilen cuma namazları, yaklaşık 2 ayı aşkın bir sürenin ardından yeniden kılınmaya başlandı. Normalleşme adımları kapsamında cami avlularında ve açık alanlarda kılınmasına izin verilen cuma namazları için kent merkezinde 28 cami bahçesi ve park belirlendi. Parklarda gerekli hazırlıklar ve temizlik yapıldıktan sonra ses cihazları yerleştirildi. Aylar sonda kılınan ilk cuma namazına binlerce vatandaş katıldı.


Namazın ardından vatandaşlar, dikkatli bir şekilde alandan ayrıldı.

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