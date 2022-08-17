Batman'da staj gören öğrencilere iş güvenliği eğitimi verildi

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği birimince belediyede staj gören öğrencilere İş Güvenliği Uzmanı tarafından eğitim verildi. Batman Belediyesi konferans salonunda verilen eğitimden toplam 250 öğrenci faydalandı. İş yerlerinde muhtemel kazalara karşı alınacak tedbirlerin de anlatıldığı eğitimde; iş kazası, meslek hastalıkları, iş yerinde alınacak tedbirler, öğrenci hak ve sorumlulukları gibi konularda bilgi paylaşıldı.

Verilen eğitimin ardından teste tabi tutulan öğrencilere iş güvenliği sertifikası verildi.