Batman'da STK başkanlarına derneklerin işleyişi eğitimi verildi

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarına Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından derneklerin işleyişi, kara para ve terör finansmanı hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

Sason ilçe milli eğitim müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitime katılan ilçedeki STK başkanlarına Batman Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Kemal Aktürk, tarafından Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS), dernek iş ve işlemleri, KA/TF (Kara Para ve Terör Finansmanı) bağlamında risk analizleri ve sivil toplum kuruluşlarının kendilerini korumaları için alınması gereken tedbirler, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile ilgili dernekler yönetmeliği ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununda yapılan son değişiklikler hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.