Batman'da STK temsilcileri sokak hayvanlarını unutmadı

Batman'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan sokak hayvanlarına yönelik besleme etkinliği düzenlendi.

Batman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan sokak hayvanlarına yönelik STK temsilcileri ve Batman Zübeyde Hanım İlköğretim öğrencileri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanları yalnız bırakmadı. OSB'de gerçekleştirilen etkinlikte, elleriyle beslenme kabında hayvanlara mama vererek hayvanları besleyen Batman Valisi Ekrem Canalp'in eşi Ayten Canalp, birer can dost olarak nitelediği sokak hayvanlarına herkesin sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

“Sevgi, en büyük koruyucudur”

Ayten Canalp, “Tercih ve seçim şansı olmayan, dilleri olmayan can dostlarımızı bir gün değil, her gün korumaya, sevmeye özen göstermemiz lazım. Bu can dostlarımıza sahip çıkacak olan bizleriz. Bizlere emanet olan bu can dostlarımız için evlerinizin, kapılarımızın önüne bir kap su, bir kap mama koymayı lütfen unutmayalım. Bu vesileyle 4 Ekim Dünya Hayvanları koruma gününü kutluyorum. Unutmamalıyız ki sevgi en büyük koruyucudur" dedi.