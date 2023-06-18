İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Batman'da su kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

Batman’ın Balpınar köyünde su kuyusuna düşen yavru köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Batman'ın Balpınar köyünde su kuyusuna düşen yavru köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Batman merkeze bağlı Balpınar köyünde meydana geldi. Yavru bir köpeğin su kuyusuna düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Su kuyusuna ip sarkıtan AFAD ekipleri, yavru köpeği kuyudan çıkardı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yavru köpek kurtarıldıktan sonra ekiplerce doğaya bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.