İhlas Haber Ajansı

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Batman'da şüpheli araçtan 38 kilo skunk çıktı: 2 kişi tutuklandı

Batman’da şüpheli bir araçta yapılan aramada 38 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Batman'da şüpheli bir araçta yapılan aramada 38 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu şüpheli araç durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada 38 kilo skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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