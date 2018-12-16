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Batman'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Batman’da otobüs durağında unutulan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Batman'da otobüs durağında unutulan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.


Edilen bilgiye göre, Batman Gültepe Mahallesi Gültepe İlköğretim önündeki otobüs durağına bırakılan şüpheli çantayı İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemenin ardından çanta fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Yapılan incelemede çantada kitap ve defter olduğu belirlendi.

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