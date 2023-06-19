Batman'da şüpheli çanta paniği

Batman'da bir bankın üzerine bırakılan çanta polisi alarma geçirdi.

Olay, Gülistan Caddesi'nde meydana geldi. Caddenin girişinde bulunan şüpheli çanta korku ve paniğe neden oldu. Çantayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giydikten sonra şüpheli çantayı fünyeyle patlattı. Fünyeyle patlatılan çantadan kıyafet çıkarken, çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.