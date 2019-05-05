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Batman'da sürücüler kolonya ve şekerle karşılandı

Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında uygulama noktalarında sürücülere şeker ve kolonya ikram etti.


Batman-Diyarbakır karayolu üzerindeki uygulama noktasında vatandaşlara trafik güvenliği ile ilgili bilgi veren polis ve jandarma trafik ekipleri, araçlardaki sürücülere bilgilendirme broşürleri verirken, çocuklara da kırmızı düdük hediye etti. Batman Trafik Şube Müdürlüğünde görevli Baş Polis Hikmet Sade, "4-10 Mayıs arasında Trafik Haftası'nı kutluyoruz. Trafik Haftası'nda bu sene ilan edilen yaya öncelikli trafiği ön plana çıkartıyoruz. Yayalarımıza trafikte öncelik vermenin gereğini sürücülerimize anlatmaya çalışıyoruz. Trafik uygulama noktasında sürücülerimizin emniyet kemeri kontrolünü yaparak, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda ve diğer trafik kuruları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Sürücülerimize, yayalara nerelerde öncelik verecekleri konusunda bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Çocuklarımızla da özelikle ilgileniyoruz ve onların gelecekleri bizim için çok önemli. Trafik bilinci oluşturmak adına çocuklarımızın üzerinde çok duruyoruz” dedi.


Uygulamanın önemli olduğunu kaydeden sürücüler, "Bu uygulamalar şarttır, kazaları önlemek için yerinde bir uygulamadır. Bu tür uygulamalar toplumun faydasına olur, örnek teşkil ediyor. Allah kazadan beladan herkesi sakınsın" diye konuştular.

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