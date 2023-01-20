İhlas Haber Ajansı

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Batman'da tarihi eser ele geçirildi

Batman kent genelinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, 74 değişik şekilde ve ebatlarda tarihi eser sikke ve 2 kapaklar ile birlikte 19 sayfa tarihi eser dini kitap ve kutusu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, son 10 günde yapılan 2 ayrı operasyon neticesinde; 74 adet değişik şekilde ve ebatlarda tarihi eser niteliğinde sikke, 2 adet kapaklar ile birlikte 19 sayfa tarihi eser niteliğinde dini kitap ve kutusu ele geçirildiği ifade edildi.


Olayda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçu çerçevesinde işlem yapıldığı kaydedildi.

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