Batman'da tarihi eser ele geçirildi

Batman'da polisin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 94 sikke, tarihi eser niteliğinde testi ve 1 adet tas ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen 2 farklı operasyonda, 94 sikke, tarihi eser niteliğinde testi ve 1 adet tas ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.