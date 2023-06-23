İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Batman'da tarla yangınında 400 dönüm buğday küle döndü

Batman’ın Kozluk ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında 400 dönüm buğday küle döndü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında 400 dönüm buğday küle döndü.


Olay, Kozluk ilçesi Yenidoğan köyü Şahbe mezrasında buğday tarlalarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 400 dönümlük buğday tarlası küle döndü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.