Batman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Batman'da pos tefeciliği yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, pos tefeciliği yapıldığı tespit edilen Meydan Mahallesinde bulunan 2 iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 9 adet pos cihazı, 7 bin 290 adet pos makinesi slipi, 85 adet başkasına ait kredi kartı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet fişek, 6 adet tapu senedi, 63 adet not kağıdı ve ajanda, 1 adet sallama tabir edilen bıçak, 7 adet senet, 2 adet farklı firmalara ait kaşe, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet fişek, 67 bin 460 lira nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.