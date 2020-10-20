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Batman'da tehlike arz eden metruk bina yıkıldı

Batman Belediyesi kent merkezinde tehlike arz eden ve madde bağımlılarının mekanı haline gelen metruk binaların yıkımına devam ediyor.


Alınan belediye encümen kararının ardından yıkım için yasal süreci hızlandıran Batman Belediyesi ekipleri, Çarşı Mahallesi 703. Sokak bulunan 5 katlı metruk binanın yıkımına başladı. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından mini ekskavatör ile en üst kattan yıkım çalışmalarına başlayan ekiplere İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.


Mahalle sakinleri, metruk binaların yıkılması nedeni ile belediye ekiplerine teşekkür etti.

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