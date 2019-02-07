Batman'da tehlike arz eden metruk binalar yıkıldı

Bahçelievler Mahallesi muhtar adayı Metin Özdal'ın çağrısına Batman Valiliği ve Batman Belediyesi sessiz kalmadı. Uyuşturucu yuvası haline dönen ve tehlike arz eden metruk binalar iş makinesiyle yıkıldı.

Metruk binaların yıkılması konusunda Batman Valisi Hulusi Şahin başta olmak üzere Batman Belediyesi ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür eden muhtar adayı Metin Özdal, "Uyuşturucu yuvasına dönen metruk binaların yıkılması gerçekten bizi mutlu etti. Yaptığımız çağrı üzerine Batman Valisi, Batman Belediyesi'ne göstermiş duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah mahallemizde daha huzurlu bir gelecek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.