Batman'da telefon çalan şahıs yakalandı

Batman'da bir iş yerine girerek telefon çalan şahıs yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği geçtiğimiz günlerde bir iş yerinde meydana gelen cep telefonu hırsızlığı olayı ile ilgili yapmış olduğu titiz ve çok yönlü çalışma ile hırsızlık olayını gerçekleştiren S.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsın bulunduğu ikamete düzenlenen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın saklamış olduğu 40 adet cep telefonu, 4 adet tablet, 1 adet dijital kamera, 1 adet saat ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.