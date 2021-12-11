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Batman'da telefon hırsızı güvenlik kamarasına takıldı

Batman’da sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesinde park halindeki hafif ticari araçtan telefon çalan hırsız, güvenlik kamarasına takıldı.

Batman'da sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesinde park halindeki hafif ticari araçtan telefon çalan hırsız, güvenlik kamarasına takıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Batman Bahçelievler Mahallesinde gerçekleşti. Hırsız, çevrede kimsenin olmadığı saatlerde park halindeki hafif ticari araca yaklaşarak içinde bulunan telefonu çalıp kayıplara karıştı. Olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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