Batman'da tenis müsabakaları sonra erdi

TPAO yerleşkesinde bulunan TTF tenis kortlarında yapılan tenis turnuvası kupa töreni ile son buldu. Turnuvaya 150 kişiyle rekor bir katılım sağlandı. Dereceye giren sporculara kupalarını ve madalyaları Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimi Masum Ekinci, diş hekimi Arzu Demir, iş adamı Gültekin Tok, Burhan Dinç, antrenör Ali Bedük ve Tenis İl Temsilcisi Mehmet Özer verdi. Tenis turnuvalarının her geçen gün büyük ili gördüğünü belirten İl Temsilcisi Mehmet Özer, katılım sağlayan ve sağlanmasında teşvik eden herkese teşekkür etti.