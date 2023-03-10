İhlas Haber Ajansı

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Batman'da terör operasyonu 1 gözaltı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenlendi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Batman kent merkezinde sabah saatlerinde silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terör örgütü mensuplarının yakalanması aracıyla düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Batman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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