Batman'da terör operasyonu: 1 gözaltı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Batman kent merkezinde sabah saatlerinde silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terör örgütü mensuplarının yakalanması aracıyla düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.