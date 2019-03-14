İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da terör operasyonu

Batman’da düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı güneş paneli ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı güneş paneli ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.


Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sason ve Kozluk ilçesi sınırında terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda, 2 adet güneş paneli, 1 adet 18 kilogram tenekeye hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 10 metre kablo, 6'lı pil bloğu, 1 litre mazot ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler imha edildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.