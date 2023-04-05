Batman'da terör operasyonunda 11 gözaltı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Batman kent merkezinde sabah saatlerinde silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terör örgütü mensuplarının yakalanması aracıyla düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.