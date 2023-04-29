İhlas Haber Ajansı

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Batman'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Batman’da terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.


Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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