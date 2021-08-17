Batman'da terör örgütü PKK propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı

Batman'ın Kozluk ve Beşiri ilçelerinde sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek, sosyal medya hesapları üzerinden övücü ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulundukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ile Kozluk ve Beşiri ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman, kitap, dergi ve dijital materyal el konuldu.

Gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si savcılık tarafından, bir zanlı da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.