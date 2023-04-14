İhlas Haber Ajansı

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Batman'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Batman’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesinde çalışma başlatıldı. Çalışmalarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürütenler ve örgüt propagandası yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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