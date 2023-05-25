Batman'da terörden arındırılan yaylalar meyve fidanlarıyla donatıldı

Batman'da terör korkusu nedeniyle terk edilen yaylaları yıllar sonra meyve fidanlarıyla donatan köylüler, başarılı operasyonların getirdiği huzurun keyfini yaşıyor.

Sason ilçesinde terör tehditti nedeniyle 40 yıldır çıkamadıkları dağlara çıkan köylüler, dedelerinin yaz aylarında hayvancılıkta kullandığı yaylalarda yediden yetmişe el ele vererek 7 bin 500 meyve fidanı dikti. Yaylaları yeniden canlandırarak ekonomiye kazandıran vatandaşlar, huzuru bölgeyi terörden temizleyen güvenlik güçlerine borçlu olduklarını belirtiyor.

Sason ilçesine bağlı Koçkaya köyünde 40 yıl sonra yaylalara çıkarak 7 bin 500 meyve fidanı diktiklerini belirten köy muhtarı, Celal Akın, dağların huzura kavuşmasının olumlu sonuçları olduğunu söyledi. Akın, “Dağlarımızın huzura kavuşması neticesinde bunun olumlu sonuçlarını almaya başladık. Daha önce dağlarımızdan yaylalarımızdan faydalanamıyorduk. Şu anda bölgede devletimizin yürüttüğü başarılı operasyonlar neticesinde bölgemiz, dağlarımız ve yaylalarımız terörden arındırıldı. Çok şükür bizlerde bu yaylalarımıza çıkarak yeşillendirmeye başladık. İlk olarak yaylamıza 200 meyve fidanı ekmeyi hedeflemiştik. Jandarma karakol komutanımızın desteği ile şimdi bu yaylalarımıza 7 bin 500 meyve fidanı diktik. Özelikle bölgemizde yaygın olan arıcılığı da göz önünde bulundurarak arıların beslenebileceği ağaç türlerinin fidanlarını dikmeye özen gösterdik. Bizler bu huzuru devletimize ve güvenlik güçlerimize borçluyuz” dedi.

Yaylaların ekonomiye kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını belirten köylülerden Şehmuz Onuş “Eskiden buralara kimse gidip gelemezdi. Şimdi hayvanlarımızı getiriyoruz, fidanlar dikiyoruz. Her türlü, yaylanın imkanından faydalanmaya başladık. Şimdi kim nereye gitmek isterse korkmadan gidebiliyor. Hiç bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tüm bunlar Devletimizin ve güvenlik güçlerimizin kararlı duruşu sayesinde oldu. Devletimize ve güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.