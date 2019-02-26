Batman'da teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

Edinilen bilgilere göre, Demirbilek köyü sınırlarında Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arazi arama tarama faaliyeti sırasında 3 ayrı noktada 3 adet uzun namlulu Kalaşnikof tüfek, 8 adet şarjör, 2 bin 271 adet fişek ve 1 adet hücum yeleği ele geçirildiği öğrenildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, arazi arama tarama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.