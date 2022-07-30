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Batman'da trafik ışıklarında bekleyen otomobil alev aldı

Batman’da trafik ışıklarında bekleyen otomobil bir anda alev aldı.

Batman'da trafik ışıklarında bekleyen otomobil bir anda alev aldı. Alev topuna dönen otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi son anda dışarı çıkabildi.


Edinilen bilgiye göre, Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde trafik ışıklarında bekleyen otomobilin motor kısmında henüz nedeni belli olmayan bir sebeple yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü oğluyla birlikte kendini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen yangın motor kısmını tamamen kapladı. Çevredeki esnaf yangın tüpleriyle alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Söndürülen yangın sonrası aracın motor kısmının tamamen yandığı öğrenildi. Olayda yaralama ve canı kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydan geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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