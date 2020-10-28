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Batman'da trafik kazaları KGYS'ye yansıdı

Batman’da meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Batman'da meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.


Batman'da 2020 yılı Eylül ayında meydana gelen trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı. Kazalarda, sürücülerin dikkatsiz olduğu görülürken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. KGYS'ye yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Çevre yolunda meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı görülüyor. Havaalanı kavşağında ise ticari bir aracın öndeki otomobile çarptığı ve otomobilin orta refüje çarptığı görüldü.

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