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Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Batman’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.


Kaza, Batman-Hasankeyf karayolu Binatlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Emin Ekinci (65) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle araçta sıkışan bir kadın ve çocuk, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkarılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Ekinci'nin cenazesi ise morga kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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